Accidente di cadena cu 4 auto envolvi y un persona herida banda di Weng Kee na Piedra Plat

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Weng Kee na Piedra Plat mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu aki ta trata di un accodente di cadena unda 4 auto a dal tras di otro. E auto mas dilanti un Toyota Rav riba e caminda pa bay ariba a para pa duna un auto pa subi e caminda y e Toyota Yaris no a ripara esey y a bay dal tras di e Rav, tras di e Yaris e Hyundai Grand i10 su tras a bay dal tras di e Yaris y consecutivamente un di 4 auto Toyota a bay dal tras di e Grand i10. Debi na e multiple impacto e persona den e Yaris a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende e victima na e sitio mes.