[VIDEO] Auto a pone señal pa bira pero e motociclista su tras no a ripara y a bay dal su tras

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti ex-Bushiri Hotel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Suzuki Celerio bayendo pabao a pone señal pa bira pero e motociclista su tras no a ripara esey y ela bay dal tras di e Celerio y a dal abao. Debi na e caida e motociclista a resulta herida na prome instante a pidi pa ambulans pero despues a cancele ora cu ta djies algun rasca minimo ela haya.