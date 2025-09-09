Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 11 september 2025

Corte di Prome Instancia 11 september 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|Q.J.M.W.
|Pro forma. W. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 14 di mei 2025. E ta wordo acusa di a menaza tres persona cu morto riba e fecha menciona y di a saca un arma for di un tas y a los varios tiro riba e personanan aki.
|14.00
|R.J.R.R.
|Pro forma. R. ta wordo acusa di posesion, venta, entrega y transporte di marihuana den e periodo di prome di augustus 2024 te 27 di mei 2025.
|14.00
|D.G.Z.H.H.
|Pro forma. H.H. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 25 di mei 2025 dor di manda auto cu velocidad halto riba un persona. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 25 di mei 2025 y di e menaza un persona cu morto. Tambe e ta wordo acusa di a intencionalmente destrui vehiculo di e persona riba e fecha menciona.
|14.00
|A.A.K.K.
|Pro forma. K. ta wordo acusa di posesion, venta, entrega y transporte di marihuana den e periodo di prome di mei 2024 te 30 mei 2025.