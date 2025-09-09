 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 11 september 2025

Corte di Prome Instancia 11 september 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 Q.J.M.W. Pro forma. W. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 14 di mei 2025. E ta wordo acusa di a menaza tres persona cu morto riba e fecha menciona y di a saca un arma for di un tas y a los varios tiro riba e personanan aki.
14.00 R.J.R.R. Pro forma. R. ta wordo acusa di posesion, venta, entrega y transporte di marihuana den e periodo di prome di augustus 2024 te 27 di mei 2025.
14.00 D.G.Z.H.H. Pro forma. H.H. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 25 di mei 2025 dor di manda auto cu velocidad halto riba un persona. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 25 di mei 2025 y di e menaza un persona cu morto. Tambe e ta wordo acusa di a intencionalmente destrui vehiculo di e persona riba e fecha menciona.

 
14.00 A.A.K.K. Pro forma. K. ta wordo acusa di posesion, venta, entrega y transporte di marihuana den e periodo di prome di mei 2024 te 30 mei 2025.

 

 

 

