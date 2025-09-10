Torneo di Softball “Balls Out” a continua: Royal Power ta derota Los Angeles 7-6 den un wega yena cu tension

Durante e weekend tras di lomba e Torneo “Balls Out” organisa pa e ekipo Suicide Squad bou dirigencia di Jourick Blanco y directiva a continua riba veld di Centro di Bario Noord. E torneo “Balls Out” ta pasa pa e segundo buelta unda e crusenan lo inicia e weekend binidero mientras e finalnan lo tuma lugar 26 y 27 di September proximo.
Royal Power ta pasa den wowo di hangua:
Royal Power actual campeon di Copa Noord 2025 a bolbe mira accion diadomingo ultimo den e grandioso torneo di Balls Out. Esaki ta di 5 wega di Royal Power den e prome ronda y e biaha aki Royal Power a enfrenta e fuerte ekipo Los Angeles. Kelvin Silvania kende porcierto a derota y knock out Kudawecha Redskin den e prome buelta ta inicia e wega pa buska su di dos victoria mientras Ray Bernabela a subi monticulo pa Los Angeles. Nestor Romero y Aaron Ballesteros ta subi base den bom di prome inning y e cuarto bate Ray Bernabela ta topa e prome lansamento y ta benta esaki tras di muraya den deep left pa manda Los Angeles ariba 3-0. Royal Power ta keda buska forma pa bin bek den wega y den cabez di 3 inning Giandrick Lacle ta conecta hit pa impuha e prome 2 caredanan pa Royal Power pa corta ventaha 3-2. Den cabez di 4 inning Royal Power ta rally un bes mas pa 2 careda y ta bay ariba 4-3. Los Angeles no ta baha cabez y den bom di 5 ta anota 2 careda pa pone Los Angeles ariba 5-4. Royal Power ta empata den cabez di 6 inning riba un cuadrangular den profunidad di rightfield di Guyon Cannister. Royal Power ta piki 2 careda mas den cabez di 7 inning riba triple di Edmar Tromp y hit impuhador di Gillian Wernet pa bay ariba 7-5. Den bom di 7 inning Los Angeles no ta entrega y ta anota un careda pa corta ventaha mientras Kenny Hart cu un diving catch sensacional den rightfield ta percura pa e di dos out. E cuarto toleto di Los Angeles Ray Bernabela ta tuma turno cu careda di empate na segunda ta saca un line drive durisimo pa leftfield unda Xanron Dijkhoff ta core drenta y fildea esaki riba tenchi di su sapato pa asina completa e di tres out pa termina e wega pa Royal Power por a celebra. Sigur un tremendo partido yena cu emocion y gran hungadanan pa ambos banda. Boxscore final Royal Power 7 careda, 16 hit, 3 error y ta laga 8 coredor den circulacion. Los Angeles 6 careda, 11 hit, 3 error y ta laga 7 coredor na base. Mihor bateadornan pa Royal Power Tat Fat a resulta Gillian Wernet di 4-3, Leander Angela, Xanron Dijkhoff y Sendley Danies tur a bay di 3-2, Guyon Cannister tambe a bay di 3-2 incluyendo un cuadrangular mientras Giandrick Lacle a bay di 4-2. Pa Los Angeles a destaca na plato cu e carabina den man Nestor Romero 4-3, Willie Yrausquin 3-3, Ray Bernabela di 3-2 incluyendo un homerun, Juan Chirino y Carlos Sanchez a bay di 3-1. Kelvin Silvania ta cubri henter e ruta y ta pone su di dos victoria riba su nomber. Ray Bernabela por mira atras riba un tremendo wega cubriendo 7 inning pero mester conforma su mes cu e derota.
Weganan di e torneo Balls Out ta continua weekend binidero Diabierna, Diasabra y Diadomingo. Diabierna awor cuminsando pa 7 pm Royal Power lo crusa den e di dos ronda contra B6 esta Party Squad. Logrando un victoria Royal Power lo pasa pa hunga den e tercer buelta e siguiente siman contra e ganador entre Venezuela y Yoyo’s Power. Pasa veld di Centro di Bario Noord weekend binidero y goza di e tremendo ambiente di e Torneo Balls Out!