Reflexión Diaranson 10 September 2025.

Nos ta den un dushi mainta, midweek di e siman nobo caba.
Cuminsa cu bisa Tata danki pa tur su regalonan y su confiansa cu e ta proteha nos unda cu nos por ta.
Pesey cu confiansa den e dia nobo nos ta disfruta di un sabroso kopi kofie y e panorama mainta cu por ta un bellesa mirando naturalesa cu tur e pajaritonan cantando pa nos.
Hesus a subi sero pa resa.
Henter anochi Hesus a pasa den oracion cu Dios.
Despues pa mainta cu e mandato y sabiduria E por escohe diesdos apostel.
No a importa nan edad, ni profeshon, ni temperamento.
Simplemente su ayudante nan pa cumplí cu un misión cu ta e plan di salbación.
Nos a keda libra di tur picanan di mundo pa e sufrimento di Hesus.
Cada un di nos ta toca parti den e celebracion aki cu ta habri porta di cielo pa nos.
Claro cu cada un di nos mester cumpli cu e reglanan cu nos bon Dios a pone pa nos.