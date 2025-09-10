Departamento di Cultura Aruba invita pa Encuentro Mondiacult 2025

Departamento di Cultura Aruba (DCA), hunto cu Gobierno di Aruba, ISLA.X y UNESCO Aruba National Commission, ta invita tur interesadonan pa participa den Encuentro Mondiacult 2025, cu lo tuma lugar:

Dia: Diabierna, 12 di september 2025

Ora: 9:00 AM – 12:00 PM

Localidad: Crisis Management Office (CMO), Wayaca 33-E, Oranjestad

E encuentro aki ta duna oportunidad pa contribui na e dialogo nacional y mundial referente maneho cultural. Durante e sesionnan, lo wordo trata diferente topico relevante pa cultura, identidad y desaroyo cultural di nos pais Aruba den contexto global.

Mondiacult 2025 ta un plataforma mundial di UNESCO pa reforza e importancia di cultura como un pilar central pa sostenibilidad y desaroyo di comunidadnan. Aruba, manera parti di e dialogo global, lo tin su bos y contribucion por medio di e encuentro local aki.

Registracion

Interesadonan por registra via: https://forms.office.com/r/ay7WxYhtxs

Departamento di Cultura Aruba ta invita tur actornan cultural, institucionnan, artistanan, y comunidad en general pa forma parti di e dialogo aki y contribui na un futuro cultural sostenibel pa Aruba.