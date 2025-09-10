Presentacion y informacion valioso di nos profesionalnan riba tereno geriatrico HOH su booth tabata ‘on’ na Golden Age Expo

Diasabra a tuma luga na e ballroom di Hilton e di dos edicion di Golden Age Expo. E expo aki su grupo meta ta adulto mayor y claro cu Horacio Oduber Hospital (HOH) no por a keda afo . HOH su team geriatrico tabata t’ey pa asina contesta tur pregunta cu bishitantenan tabatin. A trece alabes foldernan di diferente topico y malesa cu ta relevante pa adulto mayor manera demencia, alzheimer, delirio, comemento y mas. HOH na su luga a duna cada bishitante un notepad cu su pen unda nan por a nota tur e infomacion valioso ricibi.
Adicionalmente internista y experto geriatrico dokter Sandro Waterloo a duna dos presentacion unda ela comparti tipnan importante pe adulto mayor pero tambe pe famia y alabes a duna informacion interesante riba e situacion na Aruba compara cu otro paisnan rond mundo.
“Hopi di e bishitantenan a conta nos nan storia; ki situacion nan a pasa aden na Hospital of cerca un miembro di famia. Y na final hopi di nan a menciona di ta contento di e mehoracion den cuido geriatrico na hospital,” Levinia Kusmus, nurse geriatrico a conta.
Segun Internista geriatrico dokter Waterloo e acogida na su charla tabata grandi y uno hopi interactivo unda publico por a haci diferente pregunta y hasta duna feedback riba casonan real di bida cu a wordo presenta. “Mi ta spera cu lo por tin mas actividad asina pa nos grandinan cu ta un grupo grandi den nos comunidad y cu merece haya mas atencion,” dr. Waterloo a termina bisando.
HOH ta contento cu ta organisa actividadnan specialmente pa nos adulto mayornan pasobra e ta un manera di trece comunidad hunto cu meta pa informa, educa, conseha y brinda informacion valioso.
Hospital ta spera di por t’ey otro aña atrobe unda cu lo brinda ademas di informacion, tambe oportunidad pa haci test y mas actividad pa nos grandinan. Masha danki ne team di profesionalnan geriatrico di HOH cu a traha duro pa haci e booth di HOH posibel y exitoso.