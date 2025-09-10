CIRCO HERMANOS SUAREZ TA BOLBE ARUBA DESPUES DI 18 AÑA // Sin bestia!  Cu show espectacular pa tur famia.

Oranjestad – Despues di un ausencia di 18 aña, e prestigioso y renombra Circo Hermanos Suárez un circo di categoria internacional y orguyo di México, ta bolbe Aruba cu un espectaculo grandioso y moderno pa henter famia.

Un punto importante pa enfatiza: Circo Suárez no ta trece animal, no tin ningun show di bestia. Esaki pa sigui cu e realidad y expectativanan cultural y pa evita cualkier critica di parte di organisacionan y persona cu ta contra uso di animal den entretenimiento.

E gran espectáculo ta programa pa cuminza dia 3 di oktober 2025 situa na Harbour Arena, na retonde di Wendy’s na Boulevard, . Actualmente, e promotor di Nice Events Aruba ta ocupa cu tur preparacionnan local pa haci e evento un exito grandi.

E show lo ta un fiesta di union familiar, cu un ambiente pa grandi y chikito cu diferente atraccionnan espectacular y asombroso e.o.cu Payaso, acróbata, trapecista, e famoso ‘globo de la muerte’ cu motocyclistanan espectacular y cu presentacionnan visual cu lo forma parti di un programa cu ta garantisa hopi risas, hopi emocion, suspenso y un experiencia cultural pa grandi y chikito.

Aruba lo haya bek un circo cu ta conoci mundialmentr y ta confirma: Circo Hermanos Suárez ta bolbe Aruba cu tur su magia y alegria pero e biaha aki sin animal.

‘Circo Hermanos Suarez en Aruba,

NO te lo puedes perder’