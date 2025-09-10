 Posted in INCIDENTE

Federacionnan deportivo ta traha pa mehora conocimento riba tur tereno di maneho Capacity Building Training Fase II ta sigui cu e enfoke riba finansas pa federacionnan local

Dialuna anochi ultimo a continua cu e lesnan di Capacity Building Training Fase II, unda cu e siguiente grupo di federacionnan a trata e tema di presupuesto, maneho financiero y con pa incorpora esaki dentro di e proyecto di traha un plan strategico. Comite Olimpico Arubano (COA) ta contento di por tin accountant presente pa asina presenta e topico aki y alabes yuda cu e proyecto durante e les door di contesta cualkier pregunta cu e federacionnan por tin.
 
Rodney Danje di un accounting bureau ta conta un poco mas di e anochi informativo aki y ta gradici tur federacion cu a participa activamente. #TEAMARU
