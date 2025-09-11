Posted in INCIDENTE Polis a atende cu adicto ambulante sospechoso den Rembrandtstraat 09:31 September 11, 2025 Leave a comment Diahuebs mainta a drenta informe di un adicto ambulante cu actuacion sospechoso den Rembrandtstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a atende cu e adicto aki cu tabata actua sospechoso den dicho caya. Related Articles [VIDEO] Polis a bay cu urgencia pa un caso di maltrato pero a bin resulta persona indesea Chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a slip riba caminda muha dal tras di s.u.v. Durante toque de queda 2 bisiña a sali pafor di nan cas cu slang di awa pa paga candela di mondi dilanti di nan cas na Arendsstraat! Polisnan a bay Compleho Deportivo Frans Figaroa pa posibel pelea