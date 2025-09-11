 Posted in INCIDENTE

Polis a atende cu adicto ambulante sospechoso den Rembrandtstraat

09:31  September 11, 2025  Leave a comment

Diahuebs mainta a drenta informe di un adicto ambulante cu actuacion sospechoso den Rembrandtstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a atende cu e adicto aki cu tabata actua sospechoso den dicho caya.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *