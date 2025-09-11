Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 15 september 2025

Corte di Prome Instancia 15 september 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
J.C.R.
|
R. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 10 di april 2025.
|
09.15
|
T.J.K.A.
|
K.A. ta wordo acusa di violacion di ley di droga y posesion di un arma di candela den e periodo di 27 di september 2023 pa 11 di mei 2025.
|
10.15
|
J.A.H.C.
|
13.30
|
G.U.A.J.P.
|
P. ta wordo acusa di maltrato y menaza riba 14 di mei 2025 y tambe di stalking di 16 di juli 2024 pa 23 di augustus 2024. E stalking a enceracu el a manda –cantidad di biaha– mensahe pa e victima, a yame riba telefon, a pasa na su cas, a kita su coriente di cas, a habri cranchi di cas lage core, a pasa su trabao, a acerke en persona, a persiguiele y a destrui su tirenan di auto, cu e intencion pa oblige pa haci algo of keda sin haci algo of dune miedo.
|
15.00
|
E.H.F.C.
|
C. ta wordo acusa di a viola un persona riba 16 di april 2025.