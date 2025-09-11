 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 15 september 2025

Corte di Prome Instancia 15 september 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

J.C.R.

R. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 10 di april 2025.

09.15

T.J.K.A.

K.A. ta wordo acusa di violacion di ley di droga y posesion di un arma di candela den e periodo di 27 di september 2023 pa 11 di mei 2025.

10.15

J.A.H.C.

H.C. ta wordo acusa di intento pa homicidio y menaza cu crimen riba 12 di mei 2025.

13.30

G.U.A.J.P.

P. ta wordo acusa di maltrato y menaza riba 14 di mei 2025 y tambe di stalking di 16 di juli 2024 pa 23 di augustus 2024. E stalking a enceracu el a manda cantidad di biahamensahe pa e victima, a yame riba telefon, a pasa na su cas, a kita su coriente di cas, a habri cranchi di cas lage core, a pasa su trabao, a acerke en persona, a persiguiele y a destrui su tirenan di auto, cu e intencion pa oblige pa haci algo of keda sin haci algo of dune miedo.

15.00

E.H.F.C.

C. ta wordo acusa di a viola un persona riba 16 di april 2025.

