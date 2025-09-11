 Posted in Farandula

TSEAN & Cache Royale – WNWN II (pptod. by Derrel “Titi” de Palm)

September 11, 2025

Komo support na nos ruman TSEAN, nos ke presentá na boso un single nobo di TSEAN huntu ku CACHE ROYALE, titulá “WAK NAN, WAK NOS 2”.

Nos ta spera ku e kansion aki lo kai na bo kompleto agrado. Danki pa inkluí esaki den boso playlist.

