Aerolíneas Argentinas ta anuncia vuelo directo for di Argentina pa Aruba cuminsando desde januari 2026

Pronto Aruba lo yama bonbini na mas bishitante for di Argentina cu e lansamento di vuelonan temporal non-stop di Aerolíneas Argentinas. Cuminsando januari 2026, e biaheronan di Buenos Aires, Mendoza y Córdoba lo disfruta di acceso directo na nos “Isla Feliz” pa dos luna di conexion mehora.
E servicio nobo aki lo opera cinco biaha pa siman den un Boeing 737 MAX 8 (170 stoel), ofreciendo e biaheronan mas di 7000 stoel durante e temporada.
Conexion beneficioso pa e biaheronan
Argentina ya ta un di e mercadonan turistico mas importante di Aruba na Sur America y cu e servicio nobo aki, e biaheronan lo por disfruta di e acceso sin escala. For di Buenos Aires Ezeiza (EZE), e vuelo di anochi lo sali 23:55 y lo yega Aruba pa 07:00. E vuelonan di regreso ta sali for di Aruba pa 08:30 y ta yega Buenos Aires Ezeiza (EZE) pa 18:45, cu un stop cortico na Córdoba. For di Buenos Aires Jorge Newbery (AEP), e biaheronan por scoge rutanan semanal nobo via Córdoba (COR) y Mendoza (MDZ), loke ta facilita e acceso desde e regionnan central y occidental di Argentina.
E orario di vuelo ta perfectamente sincronisa cu e periodo di vakantie di zomer na Argentina, local ta brinda e biaheronan e oportunidad di cuminsa nan vakantie asina cu nan aterisa. Pa e biaheronan di Aruba, e vuelonan nobo tambe ta crea acceso mas facil na e destinacionnan vibrante di Argentina. Sea ta explora e energia cosmopolita di Buenos Aires, e regionnan di biña di Mendoza of e rikesa cultural di Córdoba, e ruta di temporada ta brinda e localnan oportunidadnan nobo pa biahe di placer y di negoshi den henter Sur America.
“E desaroyo aki ta reenforsa e compromiso di Aeropuerto di Aruba pa diversifica su red di ruta y expande acceso denter di Sur America”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport a expresa. El a continua bisando cu: “Conecta cu Argentina ta cuadra cu nos strategia pa fortalece e lasonan den e region di Latino America, habriendo e oportunidadnan nobo pa crecremento, partnership y desaroyo di mercado di a largo plaso.”
Cu e adicion nobo aki, Aruba awo ta ofrece conexion directo na cuater mercado clave di Sur America: Colombia, Peru, Brasil y Argentina, fortaleciendo ainda mas e presencia regional di e isla y su cartera di servicio aereo.
E vuelo directo nobo aki di Aerolíneas Argentinas for di Buenos Aires, Córdoba y Mendoza pa Aruba, cuminsando na januari 2026, ta un oportunidad extraordinario pa trece e biaheronan Argentino mas cerca ainda di nos “One Happy Island”. E ta reafirma tambe nos compromiso pa fortalece e strategia di diversificacion mas leu di nos mercado principal Noord Amerika.
“E bishitantenan Argentino ta entre esnan cu ta keda mas largo riba e isla, contribuyendo directamente na nos strategia di atraccion di huesped di balor halto. Nos ta sigur cu e ruta nobo aki lo angrandece e conexion y posiciona Aruba mas ainda como un destinacion preferi den Caribe. Nos ta confia cu cada invitado Argentino lo descubri e ‘Efecto Aruba’ y keda encanta cu nos diferente experiencianan cu lo pone nan kier bolbe”, segun Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.).
“Nos ta orguyoso di por yama Aerolíneas Argentinas bonbini na nos isla. E servicio nobo aki ta conecta Aruba directamente cu Argentina, creando brugnan nobo pa e biaheronan y habriendo portanan pa relacionnan turistico, empresarial y cultural mas fuerte. Nos ta ansioso pa comparti e hospitalidad unico di Aruba cu nos amigonan di Argentina”, ta expresion di mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo.
Schedule di vuelo (januari – februari 2026)
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada
EZE AUA Dialuna- Diasabra-Diadomingo EZE: 23:55 AUA: 07:00
AUA COR Dialuna – Diamars- Diadomingo AUA: 8:30 COR: 16:55
COR EZE Dialuna- Diamars- Diadomingo COR: 17:25 EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada
AEP COR Diahuebs AEP: 11:45 COR: 13:15
COR AUA Diahuebs COR: 14:30 AUA: 20:40
AUA COR Diahuebs AUA: 22:15 COR: 06:40
COR AEP Diahuebs COR: 08:10 AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
Ruta Dianan di vuelo Salida Yegada
AEP MDZ Diabierna AEP: 09:45 MDZ: 11:45
MDZ AUA Diabierna MDZ: 13:00 AUA: 19:35
AUA MDZ Diabierna AUA: 22:30 MDZ: 07:20
MDZ AEP Diabierna MDZ: 08:50 AEP: 10:30
Ticket y reservacion
Ticket ta obtenibel riba aerolineas.com.ar y agencianan di biahe cu ta autorisa.
Tocante Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas ta e compania di aviacion insignia di Argentina y un di e companianan di aviacion lider di Latino America cu ta ofrece un red amplio di vuelonan domestico y internacional. Cu un flota moderno cu ta inclui e Boeing 737 MAX 8, e compania di aviacion ta conecta e pasaheronan na ciudadnan grandi den Sur America, Noord Amerika y Europa, brindando experiencianan di biahe cu ta sigur, confiabel y beneficioso. Conoci pa su compromiso cu servicio di calidad, Aerolíneas Argentinas ta hunga un rol clave den promove turismo y conexion empresarial, na mes momento ta impulsa e vinculonan economico y cultural di Argentina cu exterior.
Aerolíneas Argentinas Announces Direct Flights from Argentina to Aruba Starting January 2026
Aruba will soon welcome even more visitors from Argentina with the launch of seasonal nonstop flights by Aerolíneas Argentinas. Starting January 2026, travelers from Buenos Aires, Mendoza, and Córdoba will enjoy direct access to the One Happy Island for two months of enhanced connectivity.
The new service will operate five times per week on a modern Boeing 737 MAX 8 (170 seats), offering travelers more than 7,000 seats over the season.
Convenient Connections for Travelers
Argentina is already one of Aruba’s largest visitor markets in South America, and with this new service, travelers will now enjoy direct access without stopovers.
• From Buenos Aires Ezeiza (EZE), overnight flight departs at 23:55 and arrive in Aruba at 07:00. Return flights depart Aruba at 08:30 and arrive in Buenos Aires (EZE) at 18:45 with a short layover in Cordoba.
• From Buenos Aires Jorge Newbery (AEP), travelers can choose new weekly routes via Cordoba (COR) and Mendoza (MDZ), providing easy access from Argentina’s central and western regions.
The flight schedule is timed to perfectly align with Argentina’s summer vacation period, giving travelers the opportunity to start their island getaway as soon as they land.
For Aruban travelers, the new flights also create easier access to Argentina’s vibrant destinations. Whether exploring the cosmopolitan energy of Buenos Aires, the wine regions of Mendoza, or the cultural richness of Córdoba, the seasonal route provides locals with new opportunities for leisure and business travel across South America.
“This development reinforces Aruba Airport’s commitment to diversifying its route network and expanding access within South America,” said Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport. “Connecting to Argentina aligns with our strategy to strengthen ties in the Latin American region, opening new opportunities for growth, partnerships, and long-term market development.”
With this new addition, Aruba now offers direct connectivity to four key South American markets: Colombia, Peru, Brazil, and Argentina—further strengthening the island’s regional presence and air service portfolio.
“This new direct flight of Aerolineas Argentinas from Buenos Aires, Cordoba y Mendoza to Aruba, starting in January 2026, is an extraordinary opportunity to bring Argentinean travelers even closer to our One Happy Island. It also reaffirms our commitment to strengthening the diversification strategy beyond our primary North American market.
Argentinean visitors are amongst those staying the longest on the island, with an average of nine days, directly contributing to our high-value guest attraction strategy. We are confident that this new route will enhance connectivity and further position Aruba as a preferred Caribbean destination. We trust that every Argentinean guest will discover the Aruba Effect and be delighted by our different experiences that will make them want to return”, according to Ronella Croes, CEO of Aruba Tourism Authority (A.T.A.).
“We are proud to welcome Aerolíneas Argentinas to our island. This new service connects Aruba directly with Argentina, creating new bridges for travelers and opening doors for stronger tourism, business, and cultural relations. We look forward to sharing Aruba’s unique hospitality with our friends from Argentina,” says Wendrick Cicilia, Minister of Tourism.
Flight Schedule (January – February 2026
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
Route Days of Operation Departure Arrival
EZE AUA Mon – Sat – Sun EZE: 23:55 AUA: 07:00
AUA COR Mon – Tue – Sun AUA: 8:30 COR: 16:55
COR EZE Mon – Tue – Sun COR: 17:25 EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
Route Days of Operation Departure Arrival
AEP COR Thu AEP: 11:45 COR: 13:15
COR AUA Thu COR: 14:30 AUA: 20:40
AUA COR Thu AUA: 22:15 COR: 06:40
COR AEP Thu COR: 08:10 AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
Route Days of Operation Departure Arrival
AEP MDZ Fri AEP: 09:45 MDZ: 11:45
MDZ AUA Fri MDZ: 13:00 AUA: 19:35
AUA MDZ Fri AUA: 22:30 MDZ: 07:20
MDZ AEP Fri MDZ: 08:50 AEP: 10:30
Tickets and Reservations
Tickets will be available through aerolineas.com.ar and authorized travel agencies.
About Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas is Argentina’s flagship carrier and one of Latin America’s leading airlines, offering a comprehensive network of domestic and international flights. With a modern fleet that includes the Boeing 737 MAX 8, the airline connects passengers to major cities across South America, North America, and Europe, providing safe, reliable, and convenient travel experiences. Known for its commitment to quality service, Aerolíneas Argentinas plays a key role in promoting tourism and business connectivity while supporting Argentina’s economic and cultural ties abroad.
Aerolíneas Argentinas anuncia vuelos directos desde Argentina a Aruba a partir de enero de 2026
Aruba pronto recibirá aún más visitantes de Argentina con el lanzamiento de vuelos directos de temporada de Aerolíneas Argentinas. A partir de enero de 2026, los viajeros de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba disfrutarán de acceso directo a la Isla Feliz durante dos meses de mejor conectividad.
El nuevo servicio operará cinco veces por semana en un moderno Boeing 737 MAX 8 (170 asientos), ofreciendo a los viajeros más de 7000 asientos durante la temporada.
Conexiones convenientes para los viajeros
Argentina ya es uno de los mercados de visitantes más grandes de Aruba en América del Sur, y con este nuevo servicio, los viajeros ahora disfrutarán de acceso directo sin escalas.
· Desde Buenos Aires Ezeiza (EZE), el vuelo nocturno sale a las 23:55 y llega a Aruba a las 07:00. Los vuelos de regreso salen de Aruba a las 08:30 y llegan a Buenos Aires (EZE) a las 18:45, con una breve escala en Córdoba.
· Desde Buenos Aires Jorge Newbery (AEP), los viajeros pueden elegir nuevas rutas semanales vía Córdoba (COR) y Mendoza (MDZ), lo que facilita el acceso desde las regiones central y occidental de Argentina.
El horario de los vuelos está perfectamente sincronizado con el período de vacaciones de verano en Argentina, lo que brinda a los viajeros la oportunidad de comenzar sus vacaciones en la isla tan pronto como aterrizan.
Para los viajeros de Aruba, los nuevos vuelos también facilitan el acceso a los vibrantes destinos de Argentina. Ya sea para explorar la energía cosmopolita de Buenos Aires, las regiones vinícolas de Mendoza o la riqueza cultural de Córdoba, la ruta estacional ofrece a los lugareños nuevas oportunidades para viajes de placer y de negocios por toda Sudamérica.
“Este desarrollo refuerza el compromiso del Aeropuerto de Aruba de diversificar su red de rutas y ampliar el acceso dentro de Sudamérica”, afirmó Jo-Anne Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación del Aeropuerto de Aruba. “Conectarse con Argentina se alinea con nuestra estrategia de fortalecer los lazos en la región latinoamericana, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, alianzas y desarrollo de mercado a largo plazo”.
Con esta nueva incorporación, Aruba ahora ofrece conectividad directa a cuatro mercados clave de Sudamérica: Colombia, Perú, Brasil y Argentina, lo que refuerza aún más la presencia regional de la isla y su cartera de servicios aéreos.
“Este nuevo vuelo directo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza a Aruba, a partir de enero de 2026, representa una oportunidad extraordinaria para acercar aún más a los viajeros argentinos a nuestra Isla Feliz. También reafirma nuestro compromiso de fortalecer la estrategia de diversificación más allá de nuestro principal mercado norteamericano”.
“Los visitantes argentinos se encuentran entre los que más tiempo permanecen en la isla, con un promedio de nueve días, lo que contribuye directamente a nuestra estrategia de atracción de huéspedes de alto valor. Confiamos en que esta nueva ruta mejorará la conectividad y consolidará a Aruba como un destino predilecto en el Caribe. Confiamos en que cada huésped argentino descubrirá el Efecto Aruba y quedará encantado con nuestras diferentes experiencias que les harán querer regresar”, afirmó Ronella Croes, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.).
“Nos enorgullece dar la bienvenida a Aerolíneas Argentinas a nuestra isla. Este nuevo servicio conecta Aruba directamente con Argentina, creando nuevos puentes para los viajeros y abriendo puertas para fortalecer las relaciones turísticas, comerciales y culturales. Esperamos compartir la hospitalidad única de Aruba con nuestros amigos de Argentina», afirmo Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo.
Horario de vuelos (enero-febrero de 2026)
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
Ruta Días de operación Salida Llegada
EZE AUA Lun – Sáb– Dom EZE: 23:55 AUA: 07:00
AUA COR Lun – Mar– Dom AUA: 8:30 COR: 16:55
COR EZE Lun – Mar– Dom COR: 17:25 EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
Ruta Días de operación Salida Llegada
AEP COR Jueves AEP: 11:45 COR: 13:15
COR AUA Jueves COR: 14:30 AUA: 20:40
AUA COR Jueves AUA: 22:15 COR: 06:40
COR AEP Jueves COR: 08:10 AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
Ruta Días de operación Salida Llegada
AEP MDZ Viernes AEP: 09:45 MDZ: 11:45
MDZ AUA Viernes MDZ: 13:00 AUA: 19:35
AUA MDZ Viernes AUA: 22:30 MDZ: 07:20
MDZ AEP Viernes MDZ: 08:50 AEP: 10:30
Tickets y Reservaciones
Los tickets estarán disponibles a través de aerolineas.com.ar y agencias de viajes autorizadas.
Acerca de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas es la aerolínea de bandera de Argentina y una de las principales de Latinoamérica, ofreciendo una red integral de vuelos nacionales e internacionales. Con una moderna flota que incluye el Boeing 737 MAX 8, la aerolínea conecta a sus pasajeros con las principales ciudades de Sudamérica, Norteamérica y Europa, brindando experiencias de viaje seguras, confiables y convenientes. Conocida por su compromiso con la calidad del servicio, Aerolíneas Argentinas desempeña un papel clave en la promoción del turismo y la conectividad empresarial, a la vez que impulsa los vínculos económicos y culturales de Argentina con el exterior.