CERA CONOCI CU PELUZIN PAYASO INTERNACIONAL DI CIRCO HERMANOS SUAREZ

Gran debut dia 3 di october proximo.
Peluzin Jr., a nace na Lima, Perú, un payaso di dos generacion cu a hereda e arte y pasion di mundu di circo. For di chikito e tabata envolvi den e magia di circo y a haya den humor sin palabra su seyo personal, un estilo cu a permiti di dje pa conecta cu publico di tur edad y cultura sin nesesidad di palabra, solamente cu gesto, acontecimento y un gran expresion. Cu mas di 20 pais cu Peluzin Jr a bishita den su trayectoria artistico, Peluzin Jr. a yega di trece alergia na miles y miles di persona pa menciona algun den e famoso festival Internacional di Circo y hopi eventonan special, consolidando su mes como un di e artistanan mas stima den e mundo di payaso contemporaneo. Su personahenan ta combina ternura, ‘picardia’ y creatividad cu ta distingi den dje den tur presentacionnan cu di e forma aki ta conkista curazonnan di tanto mucha como adulto. Awor aki, Peluzin Jr. ta forma parti di e prestigioso Circo Hermanos Suarez, cual a logra presenta riba diferente escenario den Latinoamerica y Caribe, cosechando aplauso, reconocemento y cariño di e publico presente den cada funccion. Mas cu simplemente un payaso, Peluzin Jr. ta un embahador di sonrisa, conoci cu su arte di circo cu ta crea un union entre cultura y un idioma universal cu nunca ta perde su emocion.
Invitacion pa henter pueblo di Aruba, presencia e bunita show di Circo Suarez desde 3 di october proximo na Harbour Arena.