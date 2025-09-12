 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Jeep a pega den saliña na Malmok mainta tempran.

06:59  September 12, 2025  Leave a comment

Diabierna mainta un vehiculo a keda pega den e saliña na Malmok, e chauffeur mester a busca ayudo pa asina logra saca e vehiculo for di e lodo.

