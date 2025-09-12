Reflexión Diabierna 12 September 2025.

Awe nos : Bon dia ! : cu ta un saludo hopi bunita pa nos hendenan educa cu bon manera.
Paso bo ta pasa banda di cierto hende cu ni ta gruña bo bek !!
Nos ta riba un diabierna, un dushi dia di siman !
Nos ta den un fin di siman tambe !
Nos kier cuminsa duna danki na nos bon Dios pa otro bunita dia den nos bida.
No ta disfruta di nos kopi kofie sabroso mientras nos ta gosando di nos fauna y nos flora.
Esta dushi bida ta !!
Gose tur dia cu por ainda y busca ambiente positivo.
Laga e amargura keda un banda y buska e aire positivo.
Nos mester biba trankilo y disfruta di e cosnan bunita cu Señor ta regala nos.
Tur hende move cu e bon intencionnan aki nos lo biba hunto cu hopi comprencion y felis bida largo.
Tur cos ta den nos man !! Bai pe !!