Control den trafico mainta tempran banda di rotonde Tanki Flip

07:04  September 12, 2025  Leave a comment

Den cuadro di tene e trafico sigur polisnan a cuminsa mainta tempran cu un control na Tanki Flip. Polisnan ta controlatur papel e chauffeur como tambe e auto si esaki ta den bon condicion pa ta riba caminda.

