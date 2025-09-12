Posted in INCIDENTE Control den trafico mainta tempran banda di rotonde Tanki Flip 07:04 September 12, 2025 Leave a comment Den cuadro di tene e trafico sigur polisnan a cuminsa mainta tempran cu un control na Tanki Flip. Polisnan ta controlatur papel e chauffeur como tambe e auto si esaki ta den bon condicion pa ta riba caminda. Related Articles Accidente cu 2 persona herida ora dama chauffeur a purba crusa di pabao pa bay pariba panort di Wema Ponton Minister ROIM hunto cu directornan di D.O.W. y D.N.M. ta anuncia areanan nobo protehi Accidente cu hende herida y cu un baby envolvi na e cruzada pabao di Elmar Oranjestad Dentista pirata sin ta autorisa a practica illegalmente odontologia y orthodontista su caso ta bini dilanti