Pa Produccion di Awa di Bebe WEB A INICIA TRANSFORMACION DI EDIFICIO PA UN ‘STATE-OF-THE-ART’ CONTROL CENTER

ORANJESTAD – Un ‘STATE–OF-THE ART’ control centerna WEB Aruba, pa maneha produccion di awa di bebe. Diabierna 12 di september ultimo a tuma luga e ceremonia oficial pa transforma e edificio historico di 1957, cu antes a sirbi como localidad pa diferente departamento di nos compania di awa y energia. ‘E edificio lo ta digno di e labor importante cu nos operadornan di “PRODUKTIE WATER” ta eherce cu orguyo ya pa 93 aña.’, asina CEO di WEB, sr. Alfredo Koolman e expresa. Como acto simbolico di ‘groundbreaking’ e CEO hunto cu Minister di Infrastructura, Energia y Telecomunicacion, sr. Rene Herdé,a desvela un placa inspirativo cu e texto ‘Nos trahadornan ta heroenan silencioso tras di cada gota di bida.’, honrando di e forma ey WEB su operadornan di plantanan di produccion di awa. Segun planning e prome fase di e edificio lo keda cla pa fin di 2025.

Durante e ceremonia, hefe di departamento di Produccion di Awa, sr. Victorino Alberts a expresa di ta sumamente contento cu e control center nobo. ‘E operadornan di nos plantanan di awa tin un gran responsabilidad. Nan tin cu cuida e fundeshi cu nos grandinan a cuminsa cu ne 100 aña pasa y nos tin e honor di tuma esaki over. Paso sin awa no tin bida.’, sr. Alberts a expresa.

Redirigi Produccion di Awa

Ta trahando cu alma y curpa pa por cumpli cu un bunita tradicion pa muda y ta den e ‘cas nobo’ di Produccion di Awa promer cu Pasco. Cu e ceremonia tambe a inicia un periodo di atencion redirigi riba produccion di awa. Pa esaki a rekeri pa haci proyectonan diferente door di separa proyectonan cu tin di haber cu awa for di esunnan cu tin di haber cu energia. Pa realisacion di e proyectonan, WEB a busca partnernan tanto local como di exterior pa yuda cu e retonan cu WEB tin pa cu produccion di awa di bebe.

Otro proyecto den e cuadro aki ta construccion di e di tres planta SWRO cu ya a inicia y lo ta den operacion na juni, 2026. Otro proyectonan den tapara ta diseño di un ‘OPEN SEA WATER INTAKE’ pa planta SWRO 2 cu actualmente ta usa beach well, y optimalisacion di plantanan SWRO 1 y 2. Di e forma ey WEB tapercura pa semper tin suficiente awa di bebe pa nos isla.

Concluyendo, sr. Koolman a indica cu ta sumamente importante cu pais Aruba tin produccion di awa di bebe den propio maneho. E no ta solamente un desicion financiero pero sigur tambe unostrategico, en bista cu no tin otro fuentenan di awa di bebe riba nos Isla.

12 di september 2025​​​​

