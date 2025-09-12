Pa di tres aña: “Voices of Tourism” a conecta cu hobennan local

Pa di tres aña consecutivo, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) aorganisa Voices of Tourism cu a inicia dia 9 di september y a termina dia 11 di september. Tabata tres dia di conferencia cu a consisti di cinco sesion. E conferencia a hiba e nomber di “It All Starts WithYou”.

Ta trata aki di un conferencia inspirativo cu a hiba e meta pa cultivainteres, compromiso y pasion cerca studiantenan den e ramo di hospitalidad y otro areanan cu ta e bos di e presente y futuro di nosturismo. A.T.A. kier sigui inverti den profesionalnan turistico y particularmente nos futuro generacionnan.

E conferencia di e dos ultimo edicionnan a enfoca riba studiantenandi E.P.B., E.P.I. y algun studiante di Universidad di Aruba, pero pa e edicion di e aña aki, Aruba Tourism Authority a opta pa enfoca riba e studiantenan di E.P.B. y E.P.I. pero tambe riba e studiantenan di MAVO cu ainda no a scoge si nan lo continua nan estudio na HAVO of EPI. Un total di cuater scol a participa den e conferencia. Nan ta Colegio E.P.I., E.P.B. Oranjestad, Filomena College (MAVO) y La Salle College (MAVO). E aña aki tambe tabatin un un sesion special cu mayornan.

Debi na e exito cu e conferencia tabatin aña pasa, a scoge pa invitaTrent Shelton un bes mas. E ta un orador internacional inspirativo, cu un bes mas a conecta cu e hobennan durante tres mainta di conferencia. A traves di su propio proposito, Trent a guia e audiencia na con pa yega na nan proposito, nan poder y nan paz interno. Su mision di bida ta pa conecta e hende cu e miho version di nan mes, comunicando directamente di su experiencia propio. Cu suplataforma global, Trent ta conecta cu su audiencia via diferentecharla inspirativo, podcast, buki y audiobook, rednan social, cursonandi salud mental y maneho di bo mente pa menciona algun.

Trent Shelton a trece cu ne un hoben pa conecta cu e studiantenan. Ta trata di e motivational speaker, Marquis Hill, un hoben di 20 aña di edad cu tin un mision pa inspira y motiva mas bida cu e por. Durante e edicion aki Rodrick “Rocco” Franken tambe tabata tin e oportunidad pa conta con el a bira “From Dreamer to Doer”. Rocco ta cantante, un influencer y un brand ambassador pa varios companiagrandi na Aruba, Bonaire y Curaçao. El a inicia su carera musical cu apenas 9 aña di edad y ta celebrando e aña aki su di 30 aña den farandula. Conoci pa su carisma y un actitud semper positivo pa lograden bida. Un persona cu a logra su soño di haci su hobby comocantante bira su trabou di tur dia.

Mester bisa cu den tur e sesion y na e scolnan, e publico presente a participa activamente y ser conmovi pa e contenido, di e guia y inspiracion cu e oradornan a comparti cu nan. Tur presenta a ricibi e mensahe cu tur cos ta cuminsa cu bo mes! Kere den bo soño, tumaaccion y sa cu tur oportunidad ta posibel.