[VIDEO] Chauffeur bebi coriendo pick-up na Santa Cruz a bira dilanti un motociclista lag’e herida

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Cruz banda di Botica Central, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur burachi coriendo cu un pick-up a bira dilanti un brommer y esaki a dal e pick-up y a cay abao mientras e pick-up a sigui core bay bandonando e sitio un polis a sigui bay tras di e pick-up y a in hay’e ta baha for di e vehiculo. Mesora polis a detene pa a sigui core bay despues di un accidente cu hende herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e motociclista y a transporte pa hospital.