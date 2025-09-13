[VIDEO] Yegando e final di caminda sin para na e “t-weg” un s.u.v. a sigui stret dal riba un Honda Fit manda ambos auto for di caminda

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di Mundo Nobo na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente basta serio unda e chauffeur di un Ford biniendo cu velocidad halto for di pariba (Kas Ariba) no a para na e crusada “T” ni a duna preferencia na e Honda Fit bayendo pa Piedra Plat y ta pasa dal riba e hood manda e auto te riba e parkinglot pariba di e Misa. Debi na e impacto ambos dama den e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta ambos pa hospital. Na momento di e accidente e chauffeur di e Ford a baha subi un Mercedes Sportscar y bandona e sitio. E vehiculo aki a ser para y polis atendiendo cu e chauffeur di e Ford pero ta aparece un dama bisando cu e tabata stuur e Ford. Polis a detene e dama pa duna informacion falso na polis.