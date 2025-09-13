Reflexión Diasabra 13 September 2025.

Esta un dia dushi noh !
Fin di siman !
Contento nos hendenan ta ora ta weekend.
Un gran dia !
Ban gradici Señor pa nos bunita regalonan cu Señor ta duna nos.
Nos kier saborea nos dushi kofie cu jen di aroma y gosa di pajarito cantando di alegria.
Nos kier trese poco puntonan dilanti pa nos hala atencion di esnan responsabel pa seguridad di nos pueblo.
Temporada di awasero ta hopi molester tin pa camindanan bou awa y trafico pega.
Pa cuminsa mester hasi rooinan limpi pa pasada di awa y kita cadushinan cu ta casi cai y ramanan cu por stroba e awasero su pasada.
Tambe por observa cu tin masha hopi buraco den caretera cu lo bira crater ora awa jobe paso autonan lo sigui kibra nan.
Hopi auto lo sufri danjo !
Awasero ta lastra tur loke e por hanja den su caminda y esakinan lo blokea rioolnan y viaductonan.
Y ora e awasera ta cayendo pisa no por hasi nada cu warda esaki pasa.