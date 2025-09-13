Posted in INCIDENTE Polisnan ta sigui cu control a para un auto na Noord 12:58 September 13, 2025 Leave a comment Diasabra merdia e polisnan di Noord a sigui cu nan control den trafico. Nan a para tur sorto di auto nobo of bieuw pa revisa si nan ta na ordo y e chauffeur cumpliendo cu e ordo di ley. Related Articles Accidente entre cyclista y motorcyclista riba Caya E “Boes” Orman, ambos a resulta herida. Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 7 april 2022 Adicto ambulante a horta placa di un persona Polis a detene chauffeur di pick-up cu tabata bao influencia banda di Pacifico S.N.