 Posted in INCIDENTE

Polisnan ta sigui cu control a para un auto na Noord

12:58  September 13, 2025  Leave a comment

Diasabra merdia e polisnan di Noord a sigui cu nan control den trafico. Nan a para tur sorto di auto nobo of bieuw pa revisa si nan ta na ordo y e chauffeur cumpliendo cu e ordo di ley.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *