Dama turista no a duna preferencia na e crusada Koningstraat Weststraat y a causa un accidente

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Koningstraat cu Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama turista cu un auto di huur bayendo cu velocidad den Koningstraat y no a para pa duna preferencia na un otro auto bayendo nort den Weststraat y a bay dal esaki “fishtail” pone bira 180 grado. Debi cu e dama turista a keda sacudi den e auto a kere cu e lo ta herida pero despues di un rato ela stop y polis a cancela e ambulans. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.