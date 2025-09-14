 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Na Tanki Leendert dilanti e misa un chauffeur a dal tras di auto y kita bay na banda hera dal muraya

20:02  September 13, 2025  Leave a comment

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti e Misa na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur di un Toyota Yaris bayendo pariba no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai Tucson djey kita bay den banda hera bay dal riba muraya di un negoshi. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Un di nan a ser atendi na e sitio mientras e otro a ser hiba hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *