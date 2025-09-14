Reflexión Diadomingo 14 September 2025.

Awe ta dia di Señor y nos tur ta reflexiona y gradici Señor pe dia bunita ki.
Señor ta duna nos tur cos bon pa nos por pasa un bida felis.
Ta na su lugar pa duna Señor su gracia.
Nos ta disfruta di nos kopi kofie riba un bunita dia !
Gosa di tur cos bunita den e mundo aki.
Nos por gosa di tur y biba un bida hopi agradable y felis.
Tin tanto cos bunita den e mundo aki y tesey mester gosa di nan.
Semper positivo y cu confiansa pasa Señor tey semper na nos banda.
Hesus ta usa figo y druif pa señala e bon ciudadano y sumpiña y cadushi pa esnan malo.
Nos por escoje pa un bida hopi decente y agradable según Señor su reglamento nan y nos recompensa den otro mundo lo ta sigur.