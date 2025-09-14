[VIDEO] Na Sero Patrishi 2 hoben a bringa cu otro ora nan tatanan a haya sa nan tambe a bula aden cu tubo y machete.

Diadomingo atardi a drenta informe di un pelea den Sero Patrishi y tin hende herida, mesora a dirigi tanto polisnan como ambulans. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pelea entre 2 hoben unda e padrasto di un y e tata di e otro tambe a bula aden y tabata tin sanger tur caminda. Polis a detene e tata cu e yiu mientras e otro hoben y su padrasto a resulta herida. E yiu cu un kap na cabes y e padrasto un kap riba su wowo. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transportanan pa hospital.