 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Polis y ambulans a purba resucita homber di 44 aña cu no tabata reacciona

20:37  September 14, 2025  Leave a comment

Diadomingo anochi a drenta informe di cu un persona masculino lo no ta reacciona ni ta halando rosea na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma nota cu e homber no ta halando rosea ni ta reacciona despues di varios intento y tampoco cu ambulans na nan yegada no a registra ningun reaccion y no a keda nada otro cu pidi un dokter pa bini. Na yegada di e dokter ya no por a haci nada mas p’e y a constata su morto. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *