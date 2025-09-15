[VIDEO] Polis y ambulans a purba resucita homber di 44 aña cu no tabata reacciona

Diadomingo anochi a drenta informe di cu un persona masculino lo no ta reacciona ni ta halando rosea na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma nota cu e homber no ta halando rosea ni ta reacciona despues di varios intento y tampoco cu ambulans na nan yegada no a registra ningun reaccion y no a keda nada otro cu pidi un dokter pa bini. Na yegada di e dokter ya no por a haci nada mas p’e y a constata su morto. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.