Reflexión Dialuna 15 September 2025.

Awe ta cuminsa otro siman nobo y ta prome dia den e siman !
Cuminsa na gradici nos bon Dios y gradicie pa tur cos bon cu e tin pa nos!
Nos ta orgulloso y agradecido di por mira otro bunita día y cu hopi confiansa y sigur di nos mes nos ta gosa di bida.
Tin hopi tension tur parti di mundo y pesey nos mester union den tur famia pa por sobrevivi awendia!
Cada cabes den famia mester prepara su famia pa cualkier eventualidad sea mundial of calamidad.
Tempo di horcan ta tur cos por ta posibel y nos no ta laga nada gara nos di sorpresa.