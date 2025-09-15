DCMH ta presenta e prome Estudio Regional di Salud Mental conhuntamente, pa e parti di Reino Hulandes den Caribe. [🇦🇼🇺🇸🇪🇸🇳🇱]

Willemstad – Pa prome biaha tin disponibel un bista general tocante salud mental di e islanan den Caribe di Reino Hulandes. E federacion Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) ta presenta cu e Imagen Regional di Salud Mental den Caribe un primisia: un bista cla y comparabel di e sorto y e tamaño di e problema psikico den e region.

Un paso importante cu e colaboracion

E Estudio Regional den Salud Mental Caribense ta un paso importante pa DCMH y ta contribui na un miho coordinacion y na mas intercambio di conocemento. DCMH ta consisti di e organisacionnan: FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Kòrsou, Klinika di adikshon Brasami (Corsou), PSI Skuchami (Corsou), Mental Health Foundation (Sint Maarten) y Mental Health Caribbean (Boneiro, Sint Eustatius y Saba). En total a colecta dato di casi 8.400 cliente, reparti den e cinco islanan. Mayoria di e clientenan ta ricibi cuido riba nan mesun isla, un parti chikito ta wordo trata riba otro isla den Reino.

E trastornonan mas comun

E Estudio Regional ta mustra entre otro cua ta e trastornonan psikico mas comun. Trastornonan psicotico ta na prome lugar. Esakinan ta trastornonan caminda hende tin dificultad pa separa realidad y pensamentonan no realistico. Nan por experencia delirio of halucinacion. Na di dos lugar tin trastornonan depresivo. Na di tres lugar tin trastornonan di desaroyo neurobiologico, manera ADHD of autismo, cu por wordo identifica ya caba for di trempan den e muchanan y ta relaciona cu e manera con e celebro ta desaroya. Na di cuater lugar tin trastornonan relaciona cu trauma y stress, manera Trastorno di Stress Post Traumatico (TSPT na Hulandes PTSS). Esakinan ta aparece despues di un evento impactante of di shock y por causa miedo, tension y problema cu soño. E hecho cu e cuater grupo aki ta mas comun ta duna informacion importante tocante unda e cuido di Salud Mental riba e islanan den Caribe mester enfoca principalmente.

Base pa maneho y investigacion

Segun DCMH, e Estudio Regional ta ofrece no solamente un bista unico riba e cuido di salud mental den parti di Reino Hulandes den Caribe, pero tambe un base importante pa politica pa futuro, mihor cuido y investigacion adicional. Pa e motibo aki e federacion a dicidi pa sigui monitoria den e añanan siguiente.

Fin di Comunicado di Prensa

Rij ariba, for di robes pa drechi: Henk Kamsteeg, Denise Beeke, Caroline Hart, Kathelijne van den Boogert, Krista Oplaat, Kay-Linda Dedier, Jeroen Wisselink, Matthijs Doornbos

Rij abou, for di robes pa drechi: Amy van der Linden, Ghislaine Cijntje-Maduro, Tineke Alberts, Indira Madhuban

DCMH Presents First Joint Regional Mental Healthcare Report for the Caribbean Part of the Kingdom

Willemstad – For the first time, a joint overview of mental healthcare on the Caribbean islands within the Kingdom of the Netherlands is available. With this Regional Mental Healthcare Report for the Caribbean, the Dutch Caribbean Mental Health Federation (DCMH) presents a first: a clear and comparable picture of the nature and extent of mental health problems in the region.

Milestone in Collaboration

The Regional Mental Healthcare Report for the Caribbean is an important step for DCMH and contributes to better coordination and increased knowledge sharing. DCMH consists of the organizations FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Curaçao, Addiction Clinic Brasami (Curaçao), PSI Skuchami (Curaçao), Mental Health Foundation (Sint Maarten), and Mental Health Caribbean (Bonaire, Sint Eustatius, and Saba). In total, data were collected from nearly 8,400 clients across five islands. Most clients receive care on their own island, while a smaller portion receive treatment on another island within the Kingdom.

Most Common Conditions

The regional overview shows, among other things, which mental health conditions are most common. Psychotic disorders are at the top. These are conditions in which people have difficulty distinguishing reality from thoughts. They may, for example, experience delusions or hallucinations. Depressive mood disorders follow. Neurodevelopmental disorders are in third place. These are disorders such as ADHD or autism, which often become apparent at a young age and are related to the way the brain develops. Trauma- and stress-related disorders, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), are in fourth place. These disorders develop after traumatic or shocking events and can lead to anxiety, tension, and sleep problems. The fact that these four groups are the most common provides important information about the focus of care on the islands.

Basis for Policy and Research

According to DCMH, the regional overview not only offers a unique perspective on mental healthcare in the Caribbean part of the Kingdom, but also forms an important basis for future policy, improved care, and further research. The federation has therefore decided to continue the monitoring.

End of Press Release

Top row, from left to right: Henk Kamsteeg, Denise Beeke, Caroline Hart, Kathelijne van den Boogert, Krista Oplaat, Kay-Linda Dedier, Jeroen Wisselink, Matthijs Doornbos

Bottom row, from left to right: Amy van der Linden, Ghislaine Cijntje-Maduro, Tineke Alberts, Indira Madhuban

DCMH presenta la primera visión conjunta de la salud mental para la parte caribeña del Reino

Willemstad – Por primera vez está disponible una visión conjunta de la atención a la salud mental en las islas caribeñas dentro del Reino de los Países Bajos. La federación Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) presenta con este Informe Regional de Salud Mental del Caribe una primicia: una visión clara y comparable de la naturaleza y la magnitud de los problemas psicológicos en la región.

Un paso importante en la cooperación

El Informe Regional de Salud Mental del Caribe es un paso importante para DCMH y contribuye a una mejor coordinación y un mayor intercambio de conocimientos. DCMH está conformada por las organizaciones FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Curaçao, Clínica de Adicciones Brasami (Curazao), PSI Skuchami (Curazao), Mental Health Foundation (San Martín) y Mental Health Caribbean (Bonaire, Sint Eustatius y Saba). En total se recopilaron datos de casi 8.400 pacientes, distribuidos en cinco islas. La mayoría de los pacientes reciben atención en su propia isla, mientras que una parte más pequeña es tratada en una de las otras islas dentro del Reino.

Trastornos más comunes

El informe regional muestra, entre otras cosas, cuáles son los trastornos psicológicos más frecuentes. Los trastornos psicóticos encabezan la lista. Se trata de afecciones en las que las personas tienen dificultad para distinguir entre la realidad y sus pensamientos. Pueden, por ejemplo, sufrir delirios o alucinaciones. En segundo lugar se encuentran los trastornos depresivos. En el tercer puesto aparecen los trastornos del desarrollo neurobiológico. Estos incluyen afecciones como el TDAH o el autismo, que a menudo se manifiestan a temprana edad y están relacionados con la manera en que se desarrolla el cerebro. En cuarto lugar se encuentran los trastornos relacionados con el trauma y el estrés, como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Estos surgen tras acontecimientos impactantes o traumáticos y pueden provocar ansiedad, tensión y problemas de sueño. El hecho de que estos cuatro grupos sean los más frecuentes proporciona información importante sobre dónde debe centrarse principalmente la atención en las islas.

Base para políticas e investigación

Según DCMH, el informe regional no solo ofrece una visión única de la atención en la salud mental en la parte caribeña del Reino, sino también una base importante para futuras políticas, una mejor atención y más investigación. Por esta razón, la federación ha decidido continuar con este monitoreo en los próximos años.



Fin del comunicado de prensa

Fila superior, de izquierda a derecha: Henk Kamsteeg, Denise Beeke, Caroline Hart, Kathelijne van den Boogert, Krista Oplaat, Kay-Linda Dedier, Jeroen Wisselink, Matthijs Doornbos

Fila inferior, de izquierda a derecha: Amy van der Linden, Ghislaine Cijntje-Maduro, Tineke Alberts, Indira Madhuban

DCMH presenteert eerste gezamenlijke GGZ-regiobeeld voor Caribisch deel Koninkrijk

Willemstad – Voor het eerst is er een gezamenlijk overzicht beschikbaar van de geestelijke gezondheidszorg op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De federatie Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) presenteert met dit Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied een primeur: een helder en vergelijkbaar beeld van de aard en omvang van psychische problemen in de regio.

Mijlpaal in samenwerking

Het Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied is een belangrijke stap voor DCMH en draagt bij aan betere afstemming en meer kennisuitwisseling. DCMH bestaat uit de organisaties FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Curaçao, Verslavingskliniek Brasami (Curaçao), PSI Skuchami (Curaçao), Mental Health Foundation (Sint Maarten) en Mental Health Caribbean (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In totaal zijn gegevens verzameld van bijna 8.400 cliënten, verspreid over vijf eilanden. De meeste cliënten ontvangen zorg op hun eigen eiland, een kleiner deel wordt behandeld op een ander eiland binnen het Koninkrijk.

Meest voorkomende aandoeningen

Het regiobeeld laat onder andere zien welke psychische aandoeningen het meest voorkomen. Psychotische stoornissen staan bovenaan. Dat zijn aandoeningen waarbij mensen moeite hebben om werkelijkheid en gedachten uit elkaar te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld last hebben van wanen of hallucinaties. Daarna volgen depressieve stemmingsstoornissen. Op de derde plaats staan neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Dit zijn stoornissen zoals ADHD of autisme, die vaak al op jonge leeftijd zichtbaar worden en te maken hebben met de manier waarop de hersenen zich ontwikkelen. Op de vierde plaats staan trauma- en stressgerelateerde stoornissen, zoals Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze ontstaan na ingrijpende of schokkende gebeurtenissen en kunnen leiden tot angst, spanning en slaapproblemen. Dat deze vier groepen het meest voorkomen, geeft belangrijke informatie over waar de zorg op de eilanden zich vooral op moet richten.

Basis voor beleid en onderzoek

Volgens DCMH biedt het regiobeeld niet alleen een unieke blik op de geestelijke gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook een belangrijke basis voor toekomstig beleid, betere zorg en verder onderzoek. De federatie heeft daarom besloten de monitor de komende jaren voort te zetten.

Einde Persbericht

Bovenste rij, v.l.n.r.: Henk Kamsteeg, Denise Beeke, Caroline Hart, Kathelijne van den Boogert, Krista Oplaat, Kay-Linda Dedier, Jeroen Wisselink, Matthijs Doornbos

Onderste rij, v.l.n.r.: Amy van der Linden, Ghislaine Cijntje-Maduro, Tineke Alberts, Indira Madhuban