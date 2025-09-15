ATENCION Entrante 𝗱𝗶𝗮𝗿𝗮𝗻𝘀𝗼𝗻 𝟭𝟳 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿, motor RECIP DG-7 nobo lo bay den operacion. Ta trata aki di reemplaso di un motor cual a wordo afecta durante e candela den planta di WEB na april 2024.

Durante 𝟭𝟳 𝗽𝗮 𝟯𝟬 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 lo haci varios test operacional y test di seguridad pa por integra e motor nobo den WEB su planta di produccion. Aunke WEB ta tuma tur medida di precaucion pa haci e testnan na un manera confiabel y sigur, no ta descarta cu por tin disturbio den produccion di coriente. Consecuentemente lo tin un chens 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 di interupcion di coriente cual lo ser mitiga por medio di backup di WEB su planta mobil y su turbina di gas. Di antemano WEB ta gradici pa e comprension y ta pidi disculpa pa posibel inconveniencia.