GRAN DEBUT CIRCO HERMANOS SUAREZ 3 DI OCTOBER 2025 Shownan di dialuna pa diabierna 8PM, Diasabra y Diadomingo 5PM & 8PM  

Oranjestad- Despues di 18 ana ta bolbe Aruba e famoso Circo Hermanos Suarez, un empresa Mexicano cu mas di 153 ana di tradicion circense. Circo Hermanos Suarez funda na ana 1872 pa sr Miguel Suarez na Guadalajara, Jalisco Mexico.

Circo Hermanos Suarez no ta desconoci aki na Aruba, mirando cu ya ta varios biaha a yega di bishita Aruba treciendo un show espectacular pa grandi y chikito por gosa di un excelente experiencia cu artistanan internacional di Circo.

Terminando nan temporada sumamente exitoso ta San Juan, Puerto Rico 2025 nan ta preparando pa sigi cu nan gira den Caribe y awo ta toca turno na Aruba despues di 18 ana.

Aruba por spera un show especatuclar di Circo, cuminsando desde 3 di october proximo y ta bay ta situa na Harbour Arena.

Funccionnan ta bay ta di dialuna pa diabierna 8.00pm y diasabra y diadomingo 2 show 5.00pm y 8.00pm pa duna tur hende espacio pa por presencia un bunita show.

Cuminsa reserva bo tickets via CircoHermanosSuarez.com y asina garantisa bo luga pa e gran show aki.

Circo Hermanos Suarez, Aya nos vemos!