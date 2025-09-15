Pa prome biaha: Argentina ta mercado number uno pa Latino America Strategia di diversificacion ta sigui rindi  

Argentina pa prome biaha a consolida su mes como e mercado number uno di Latino America pa Aruba, cu un crecemento extraordinario di 126.5% te cu augustus 2025 y cu e yegada di 41,788 huespednan, loke ta representa un market share di 4% globalmente y 28% regionalmente.

E logronan aki ta confirma e preferencia di e biahero Argentino pa e Isla Feliz y ta refleha e impacto di un strategia cu ta enfoca den promocion, conectividad y experiencianan diferente. Cu e inicio di e vuelo directo di Aerolineas Argentinas, A.T.A. ta proyecta un aumento di relevancia di e mercado pa 2026, fortaleciendo mas e presencia Argentino riba e isla.

Mester subraya aki cu e vision pa turismo ta pa mira stabilisacion den cantidad di bishitante pa Aruba, riba nivel global. Tambe e ta pa sigui enfoca riba e mercadonan cu balor halto. Aki entre otro ta enfoca riba stabilisa Colombia y crece Argentina cu ta rindi bishitantenan cu ta keda promedio 9 anochi y cu un patronchi di gasto pues mas eleva – por le general.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 5.3% DEN STAYOVER PA AUGUSTUS 2025 COMPARA CU AUGUSTUS 2024

Durante augustus 2025, Aruba a ricibi un total di 132,728 turista stay-over, representando un crecemento di 5.3% compara cu augustus 2024. Esaki ta un aumento absoluto di 6,670 bishitante. E aumento mas notabel a bini for di mercado Latino Americano, particularmente Argentina cu un crecemento di 250.8% y Brasil cu 57.2%. For di Norte America, Canada a logra un crecemento fuerte di 19.4%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Pa augustus 2025, 75.2% di bishitante a bini for di Norte America, 16.6% for di Latino America y 5.5% for di Europa. E crecemento for di Latino America ta principalmente stimula pa Argentina y Brasil, mientras cu Europa a mustra un crecemento positivo danki na paisnan manera Hulanda y Italia.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utiliza e plataforma Lighthouse pa monitorea y analiza e sector di STVR. Si compara augustus 2025 cu augustus 2024, e nivel di ocupacion promedio a keda rond di 54%. E ADR (Average Daily Rate) pa augustus 2025 ta USD $308, mientras cu ingreso total YTD te cu augustus 2025 ta USD $215.2 miyon, compara cu USD $172.3 miyon na augustus 2024.

Short-term Vacation Rentals 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Occupancy 34% 52% 51% 46.5% 54% 54% ADR 171 203 225 264 288 308 Revenue in $ 4,311,019 9,948,390 12,218,493 17,826,722 21,312,325 23,865,430

Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.