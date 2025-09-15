Despues di un aña di formacion y a complete cu exito, diesseis aspirante a ricibi diabierna ultimo nan diploma di Miembro Junior di Guarda Costa (JBK). Nan a ricibi e diploma for di man di e Director di Guarda Costa di Caribe, Walter Hansen, y di e Directora di e Instituto di Formacion den Justicia y Siguridad (ORV), Alpha Falbru. E guarda costanan recien gradua a ricibi e diploma durante un ceremonia na e base na Parera. E diesseis aspirantnan ta awor guarda costa plenamente capacita y pronto lo ser desplega operativamente den e puntonan di apoyo di guarda costa na Sint Maarten, Aruba y Curaçao. Den augustus di 2024, binti hoben homber y muhe a cuminsa cu e formacion di Miembro Junior di Guarda Costa (JBK, anteriormente BOK). Den e prome cuatro siman di nan formacion, e yamada periodo ‘Hunto Fuerte’ di Guarda Costa, a ser poni tanto mental como fisicamente na prueba. Despues di e simannan di formacion, a cuminsa e resto di e formacion JBK unda a ricibi lesnan di, entre otro e parti policial cual ta den e ORV acompaña di materianan como derecho penal y procedemento penal. Mas despues tambe a sigui ilesnan di habilidadnan basico y di tiro, nabegacion, materianan legal, materianan nautico y procedemento di embarca. Guardacosta ta actua como polis den e dominio maritimo, locual ta rekeri un formacion dobel: tanto di marinero como di polis. E guardacostanan aki a supera gran desafios fisico, mental y teoretico y awor nan ta completamente cla pa por proteger e paisnan. Durante e ceremonia na e Base Parera, a dirigi palabra e director di Guardacosta, Walter Hansen, e Directora di ORV, Alpha Falbru, y e hefe di Formacion Inicial di Guardacosta, señor Reinita, na e guarda costanan. Durante mas di un aña, e guarda costanan a spera e gran dia aki. Despues di un intenso entrenamento y dianan largo leu for di cas, awor ta un celebracion pa e diesseis graduadonan: nan diploma ta den nan man y e trabao real den Guarda costa por cuminsa. #GuardacostaCaribe #guardacosta #CoastGuard#guardadicaribehulandés #aruba #curaçao #bonaire #sint maarten #statia #saba