Reflexión Diamars 16 September 2025.

Awe nos ta habri dia felis y contento manera tur dia.
Nos ta gradici Señor pa ta cu nos semper den nos bida.
Cuminsa nos dia cu un sabroso kopi kofie.
Gosa di un bunita panorama cu nos pajaritonan.
Un Filosofo a bisa :
Tin tres cos den bida cu ta bai y lo no bolbe nunca mas !!
Prome ta e palabranan !
Kiko bo bisa of papia, esaki ta keda den un hende su mente, of riba un grabación.
No por debolbe ningun palabra bek.
Di dos ta e tempo !
E tempo usa of perdí lo bolbe jamás.
Por tin otro biaha pero esun perdí tampoco por wordu bolbi bek.
E di tres ta e oportunidad !!
Bo tabata tin e oportunidad pa cumplí cu algo y bo no a hasie wel e chens ey a bai.
Por tin otro, pero loke a bai a bai !!
Cosnan den bida cu mester paga bon tino pa usa nan y e oportunidadnan probecha nan bon.