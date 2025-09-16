Directora ta despedi di Stichting Educacion Profesional Basico (Stichting EPB)

Despues di un periodo di 6 aña como directora di Stichting Educacion Profesional Basico, sra. drs. Diahnne Lejuez-de Cuba ta despedi di su funcion y ta continua cu un etapa nobo den su carera. Sra. Lejuez-de Cuba ta mira bek cu hopi orguyo na e trabou duro cu a wordo haci pa mehora e enseñansa, guia y posibilidad nan pa e hoben na Aruba.
Durante e periodo aki a logra diferente meta importante pa yuda e studiante na EPB. Desde 2021 a innova e curiculo na scol pa por ofrece enseñansa profesional cu ta mas relevante y acopla na standard internacional. Awendia e diploma di EPB (MBO 2) ta wordo reconoci full rond mundo. Tambe a haci e trayectorio mas efectivo pa yega na un diploma, cu un duracion mas corto. A introduci mas idioma di instruccion pa duna oido na e mundo moderno, pero tambe na e necesidad specifico pa cu idioma den e mercado laboral na Aruba. Por ultimo sra. Lejuez-de Cuba ta indica cu a restructura e sistema di cuido, practica (estadia) y examinacion na scol. Di e forma aki e studiante por ricibi un miho guia pa termina su estudio cu exito.
Durante e ultimo añanan a logra tambe diferente meta pa cu e personal den e organisacion. Sra. Lejuez-de Cuba ta indica cu a ofrece diferente trayecto di profesionalisacion pa realisa metanan comun y desaroya como team completo. Na scol a introduci tambe tres seccion di servicio (Bureau Zorg, Bureau Beroepspraktijkvorming, Bureau Onderwijskwaliteit en Examinering) y di e forma aki crea diferente tipo di tarea nobo pa e docentenan. Docentenan na EPB a ricibi mas variacion y oportunidad pa por sigui crece den nan profesion (Lifelong Learning).
Sra. Lejuez-de Cuba ta indica cu ainda no a yega caminda cu ta desea, pero diferente paso importante a wordo tuma pa haci e organisacion uno mas profesional, sostenibel, transparente y integro, den cumplimento cu e codigo di bon gobernacion.
E despedida di sra. Lejuez-de Cuba no ta marca un punto final, sino mas bien un transicion: “Mi ta laga e organisacion cu un curason trankil y cu pleno confiansa cu e mision di EPB ta continua cu e mesun dedicacion y entusiasmo.”
Por ultimo sra. Lejuez-de Cuba ta gradici tur docente y colega na scol, tambe su team na hoofdkantoor, e partners den veld, instancianan gubernamental y comunidad henter, pa nan confiansa, aporte y colaboracion. Sin boso compromiso, e logronan di EPB no por ta posibel.