Esaki lo ta e casonan cu lo see atendi den Sala di Corte dia 30 di Oktober 2025

Corte di Prome Instancia 30 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
A.J.I.M.
|
M. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di 7 di maart 2024 te 7 di maart 2025. Tambe e ta wordo acusa di posesion di un revolver y balanan den e periodo di 7 di januari 2025 pa 7 di maart 2025.
|
09.30
|
D.M.C.
|
C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un auto riba 8 di juni2024.
|
10.00
|
S.E.G.
|
G. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e varios biaha nasu cabez y curpa riba 27 di april 2025. E ta wordo acusa di a maltratae mes persona aki riba 6 di mei 2025 dor di hinke na su man cu un boter kibra, dal e na su curpa y choke.
|
11.00
|
C.F.L.M.
|
L.M. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di juni 2024 te 4 di juni 2025.
|
11.35
|
S.A.R.H.
|
H. ta wordo acusa di ladronicia riba 7 di april 2025 y di maltrato di un persona cu un piek di ijs riba 27 di april 2025.
|
13.30
|
R.E.W.
|
W. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den un cas riba 25 di maart2025.
|
14.00
|
F.A.K.
K.A.B.C.
|
K. ta wordo acusa di, conhuntamente cu otronan, venta y posesion di marihuana den e periodo di 16 di augustus 2022 te 6 di november2024. B.C. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di prome di augustus 2024 te 6 di november 2024.
|
14.00
|
R.A.C.
|
C. ta wordo acusa di posesion di pildonan di XTC, pidanan di MDMA y stampianan di LSD riba 16 di oktober 2024. E ta wordo acusa di venta y posesion di hash den e periodo di prome di juni 2024 te 16 di november 2024.