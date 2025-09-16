 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo see atendi den Sala di Corte dia 30 di Oktober 2025

Corte di Prome Instancia 30 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

A.J.I.M.

M. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di 7 di maart 2024 te 7 di maart 2025. Tambe e ta wordo acusa di posesion di un revolver y balanan den e periodo di 7 di januari 2025 pa 7 di maart 2025.  

09.30

D.M.C.

C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un auto riba 8 di juni2024.

10.00

S.E.G.

G. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e varios biaha nasu cabez y curpa riba 27 di april 2025. E ta wordo acusa di a maltratae mes persona aki riba 6 di mei 2025 dor di hinke na su man cu un boter kibra, dal e na su curpa y choke.

11.00

C.F.L.M.

L.M. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di juni 2024 te 4 di juni 2025.

11.35

S.A.R.H.

H. ta wordo acusa di ladronicia riba 7 di april 2025 y di maltrato di un persona cu un piek di ijs riba 27 di april 2025.

13.30

R.E.W.

W. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den un cas riba 25 di maart2025.

14.00

F.A.K.

K.A.B.C.

K. ta wordo acusa di, conhuntamente cu otronan, venta y posesion di marihuana den e periodo di 16 di augustus 2022 te 6 di november2024. B.C. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana den e periodo di prome di augustus 2024 te 6 di november 2024.

14.00

R.A.C.

C. ta wordo acusa di posesion di pildonan di XTC, pidanan di MDMA y stampianan di LSD riba 16 di oktober 2024. E ta wordo acusa di venta y posesion di hash den e periodo di prome di juni 2024 te 16 di november 2024.

