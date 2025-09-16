Aruba a conoce e di tercer miyonario pa 2025 cu Lotto!

ORANJESTAD, Aruba – 16 di september, 2025: Diabierna anochi 12 di september tabata tin e sorteo miyonario di Mini Mega y Mega Plus. E numbernan ganado tabata: 01-10-17-19 y e Mega Ball: 06 y manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado.

E feliz ganado a gana e jackpot total di Mini Mega y Mega Plus di 1 miyon 925 mil florin cu wordo bendi na Lucky Numbers Arendstraat.

Awe diamars, Aruba ta conoce e di 3 feliz miyonario cu Lotto pa 2025. Santa a pasa oficina di Lotto situa na Paardenbaaistraat 10 pa asina cobra su premio miyonario di Afl. 1.925.000,-! Santa a conta con el a hinca su numbernan den otro pa e sorteo miyonario di diabierna ultimo cu tabata consisti di numbernan cu ta hopi significativo pa su persona.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.