Reflexión Diaranson 17 September 2025.

Felis dia midweek cu e siman parti den dos.
Nos ta gradecido na nos Sen̈or pa tur cos agradable cu tin.
Tambe gosa di bo kopi kofie y disfruta di bida sanamente.
Salmo 101 : mi kier biba cu consenshi limpi den mi cas tambe.
Esaki ta nifica biba como un bon cristian tambe.
Sea amicable, juda prohimo, hasi obra di caridad.
Un bisinja contento, un
famia sano y unie tur ta hasi nos curason contento y nos lo biba largo.
Pesey cada dia bon biba, cu hopi amor y comprencion ta hopi saludable.
Corda nada di stress y kibramento di cabes!
Evita mal aire, evita hende amarga y busca felicidad pa bo por biba felis !