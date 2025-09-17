UPDATE: [VIDEO] Diaranson mainta explosion na Thiel Corporation a kima 4 persona cu azeta cayente

Diaranson mainta a drenta informe di cu tin 4 persona cu a resulta kima cu azeta cayente na e planta di asfalt di Theil Corporation na Canashito, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e ambulansnan a bin compronde cu esnan herida ya caba a ser hiba cu autonan particular pa Centro Medico. Mesora e ambulansnan cu a bini na e sitio a ser manda pa Centro medico y despues a ser busca pa ambulans y hiba hospital. Mucho mas informacion lo ser divulga aki un rato!!!!!

—Cuerpo Policial Ta Informa—

EXPLOSION CU TA LAGA 3 PERSONA HERIDA

Diaranson mainta pa 6:30 Central di Polis ta wordo informa cu lo tin un explosion na Thiel Corporation na Canashito.

E prome informa ta indica cu lo tin 3 victima y ta pidi pa Ambulance como tambe Brandweer.

Central di polis ta despacha unidadnan di Santa Cruz pa cu e sitio di e sucedido.

Na yegada di e prome patruya di polis a wordo informa cu tin 3 heridos. Ambulance a yega na e sitio y a stabilsa e victimanan y a transportanan cu maximo urgencia pa hospital.

Polis di Sta Cruz y di Oranjestad a sera caminda pa asina ambulance (totaal 3) por a yega mas lihe posibel hospital cu e victimanan.

Tur 3 victima ta den Cuido Intensivo (ICU)

Personal di DTI a yega na e sitio pa asina haci nan investigacion.