Federacionnan nacional ta reconoce e importancia di promocion y comunicacion COA su curso Capacity Building Training pa sigi cu tayernan di “marketing”

Despues di e prome dos lesnan cu a tuma luga di “Good Governance” y “Finance”, e curso di Capacity Building Training duna door di Comite Olimpico Arubano na tur federacion miembro a continua cu les di Marketing. Aki Miguel Ortiz a guia e tayer, unda cu ta usa su experticio como persona den mundo di marketing den e sector di “hospitality” pa hopi aña, ademas di tin su propio club di gimnasia “Perla Gymnastics” cu e ta usa cu conocimento pa promove y maneha exitosamente.

Durante e les aki a trata diferente tema, pero mas importante a duna espacio pa asina tur federacion por vocifera nan ideanan, haci pregunta y logra traha riba e ideanan aki durante e tayer den grupo pa asina cuminsa traha riba un plan strategico. Mester bisa cu tur federacion presente durante e prome dia di les a indica di compronde e importancia di marketing pa asina promove nan federacion cu sigur lo yuda cu varios area di preocupacion cu tin, como haya mas voluntario y dirigentenan pa yuda dentro di e federacionnan. A traves di un miho marketing di nan federacion, e dirigentenan actual ta conta cu un miho nivel di participacion di e comunidad deportivo. Otro siman dialuna lo sigi cu e otro gruponan di federacion miembro unda sigur lo bin mas punto dilanti pa cu marketing di deporte. #TEAMARU