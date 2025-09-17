Mas di 400 Boluntario a Uni den Limpiesa di Costa Organisapa AHATA

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) y su Comite di Medio Ambiente ta agradecido cu mas di 18 companiananmiembro y otro partnernan a uni forsa den un limpiesa grandi di costa. Mas di 400 boluntario a participa den e esfuerso aki. E iniciativa a tuma luga entre 13 pa 15 di september. Miembronany partnernan di AHATA a demostra nan compromiso na e Dia Mundial di Limpiesa di Costa. E dia global aki tin como meta pa crea concientisacion tocante e problema di sushi den lama y costanan.

E iniciativa aki, cual AHATA ta organisa pa mas di 25 aña, ta un esfuerso pa contribui na proteha y mantene e naturalesa y e bunitesa di nos isla. Boluntarionan di cada grupo a bay na variosarea di costa rond di nos isla y a colecta mas di 4500 kg di desperdicio, manera boter di plastic, boter di glas, bleki, styrofoam, rubber, resto di sigaria, tapa di boter, bestek di plastic, palo putri, y hasta aparato di cas, desperdicio di construccion, y desperdicio di hardin.

E gruponan cu a participa den e limpiesa di costa ta: Tryp by Wyndham Aruba, JOIA Aruba by Iberostar, The Ritz-Carlton, Aruba, The St. Regis Aruba Resort, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, Kini Kini Transfers & Tours, Casiola Aruba Vacation Rentals, La Cabana Beach Resort & Casino, Guardian Group, Boardwalk Boutique Hotel Aruba, Marriott Complex, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott Aruba Resort, Amsterdam Manor Beach Resort, Secrets Baby Beach Aruba, Divi Resorts, Diamonds International, Caribbean Mercantile Bank, ScubbleBubbles Foundation, y Leo Club DeltaAruba.

E areanan cu a wordo cubri ta inclui: Tres Trapi, Boca Catalina, Arashi, Sasariwichi Duinen, Westpunt, Hadicurari, Urirama,Wariruri, Bocanan patras di Alto Vista, Bushiri, Eagle Beach, Malmok, Saliña Cerca, Mangel Halto, Santo Largo, Grapefield,Rincon, y Boca Grandi.

AHATA ta orguyoso di e dedicacion di tur e boluntarionan cu a duna nan tempo y esfuerso, demostrando nan amor pa Aruba.