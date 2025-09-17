Dia Mundial Di Manta 2025; proteccion tasigura poblacion di manta pa futuro

ORANJESTAD – E organisacion Manta Trust tin como meta un futuro sostenibel pa e oceano, na unda e Manta (manta rays) y especienanrelaciona ta prospera den ecosistemanan marino cu ta diverso y saludabel.
Pa logra e meta aki, e organisacion ta haciestudionan cientifico den termino largo na undata busca pa establece un base solido, for di cual gobiernonan, organisacionnan tipo ngo yotronan interesa tuma decisionnan desea basa riba informacion corecto y efectivo pa cumaneho di bida marino.
Algun tempo atras Directie Natuur en Milieu(DNM) a acerca Sra. Nicole Pelletier di e organisacion di CaribbeanIslands Manta Conservation Program di Manta Trust, estableci na Boneiro, pa ayudo cu potretpa e programa di conscientisacion, Conoce Nos Fauna.
DNM a publica riba e sorto di Manta, especieMobula Birostris. Sra. Pelletier a sigura nos cu den nos teritorio marino tin diferente especie di Mobula: Mobula Birostris (Oceanic Manta Ray), Mobula Yarae (Atlantic Manta Ray) y Mobula Tarapacana.
Riba dia mundial di Manta, organisacionnan ta desea di pone enfasis riba e tema di 2025 cu ta “E Poder di Proteccion“. E ta un yamada pa unicomunidadnan pa salvaguardia e mantanan y nan famia for di sobrepesca pa metanancomercial y perdida di habitat. Tur accion taconta; incluyendo apoyo di leynan di protecciony tambe comparti storianan cu ta inspira cambio. Hunto nos por sigura proteccion duradero di e sorto marino aki pa nan por sobrevivi y prospera den futuro.
Dicon proteccion ta importante? Apesar di e proteccionnan global bou di CITES Anexo II, e poblacion di manta (manta rays y devil rays) tasigui baha. E menasanan principal ta sobrepesca pa su caicay (gills) y pa consumo. E mantananta reproduci masha poco poco, cu ta pone cu esobrepesca pa nan caicay y pa consumo ta hacinan hopi vulnerabel.
DNM ta gradici e organisacion Manta Trust pasu esfuersonan pa promove conscientisacion, pacolabora cu informacion y tambe pa e imagennan di e sorto protegi den nos leynanlocal. E fotografo colaborado ta Sra. Susan Hieter di Jads Dive Center situa na Sero Colorado.
E campaña #SaveTheMantas ta pa uni na e causa y accion global. Bo por compartipotretnan riba bo rednan social, potretnan taobtenibel riba plataforma di Manta Trust y tambe esun di DNM. Inclui e hashtag #SaveTheMantas. Tur contribucion lo bira partidi un mural na e conferencia di CITES naCoP20, demostrando apoyo mundial pa protehae mantanan.
Dia Mundial di Manta ta un momento pa mundo uni, conta e storia di e gigantenan aki y asina haci un diferencia.