Posted in Farandula DESNUDÁ – RANDY LEROY (New Single) 17:08 September 17, 2025 Leave a comment Risibí aki mi single nobo; DESNUDÁ Mi ta spera ku e lo kai na bo kompleto agrado. Un biaha mas un danki di antemano pa bo sosten i pa inkluí e kansion aki den bo lista musikal Saludo, Randy Leroy https://www.awe24.com/wp-content/uploads/2025/09/DESNUDA-RANDY-LEROY.mp3