Bombero a impedi un hoben agredi un persona di edad cu a subi su tereno sin cu esaki ta sera!

Diaranson mainta mientras cu bomberonan tabata combatiendo un candela di mondi na Tanki Leendert un homber di edad a bay pasa den un pida tereno habri sin nada riba dje djies pa e homber wak e candela un hoben kier a bay agredi e homber di edad. E bombero atento a core bay impedi e agresion aki y a yama polis. Na yegada di e patruya e oficialnan a bisa e hoben cu pa mustra cu su tereno ta priva e mester sera esaki, cual den e caso aki e tereno ta habri sin ningun construccion riba dje.

