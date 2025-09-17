 Posted in INCIDENTE

Personal di ambulans a bay Primavera pa un baby cu a bira malo cu problema pa hala rosea!

17:45  September 17, 2025  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di un baby cu problema pa hala rosea na Primavera, mesora a dirigi un personal di ambulans na e sitio. Na yegada di e paramedico a atende e baby y a yuda esaki cu su conosemento.

