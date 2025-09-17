Diaranson atardi a drenta informe di un baby cu problema pa hala rosea na Primavera, mesora a dirigi un personal di ambulans na e sitio. Na yegada di e paramedico a atende e baby y a yuda esaki cu su conosemento.
Personal di ambulans a bay Primavera pa un baby cu a bira malo cu problema pa hala rosea!
Diaranson atardi a drenta informe di un baby cu problema pa hala rosea na Primavera, mesora a dirigi un personal di ambulans na e sitio. Na yegada di e paramedico a atende e baby y a yuda esaki cu su conosemento.