Diaranson atardi a drenta informe di un accidente riba E.J.”Watty” Vos blvd. yegando e rotonde na Wayaca, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e vehiculo su dilanti y consecutivamente esaki a bay dal e otro mas dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Accidente di cadena riba E.J.”Watty” Vos blvd.
