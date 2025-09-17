 Posted in INCIDENTE

Accidente di cadena riba E.J.”Watty” Vos blvd.

18:26  September 17, 2025

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente riba E.J.”Watty” Vos blvd. yegando e rotonde na Wayaca, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e vehiculo su dilanti y consecutivamente esaki a bay dal e otro mas dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

