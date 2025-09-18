Reflexión Diahuebs 18 September 2025.

Awe otro bunita dia.
Un diahuebs cu nos ta bai cumpli cu nos debernan y tambe gradici nos bon Dios.
Nos ta saborea nos kopi kofie y gosa di loke tin pa gosa danki na nos bon Dios.
Awe ta bispo di Diabierna cu ta fin di siman.
Nos ta hopi satisfecho cu e siman cu ta cabando y cu nos lo tin dos dia pa descansa y relaha.
Cada ciudadano tin su debernan y tambe su derechonan.
Cada uno cu cumpli mane debe ser lo ta ideal pa nos pais y pa nos mes.
Cumpli cu ley di Dios y nos tarea cu nos tin ta duna nos satisfacion y nos ta hopi contento cu nos bida diario.
Gosa bida y biba largo ta nos ideal.