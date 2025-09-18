A gradua di Universidad di Aruba, Fahrina Maria Fatima Mattheeuw.

ORANJESTAD – Dia 18 di september, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Fahrina Maria Fatima Mattheeuw.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Bewijsvergaring bij ontucht: Een onderzoek naar digitale opsporing tijdens zedenonderzoeken met betrekking tot ontuchtige handelingen jegens minderjarigen onder 16 jaar ”

Miembronan di e comision di examen tawata:

dr. Ruth A. Bonnevalle-Kok drs. Michella van Loon

Elvin Zara

Universidad di Aruba ta felicita Fahrina Maria Fatima Mattheeuw cu su logro.

ta trata un tema actual y socialmente hopi relevante.

E tesis tawata bou supervision di Sra. dr. Ruth Bonnevalle, Profesor di Derecho Penal y Proceso Penal (FDR, UA) y Presidente di e comision di graduacion. E comision tabata consisti tambe di Sra. drs. Michella van Loon, Investigador di Derecho Penal, y Sr. Elvin Zara, Coordinador General di Tactica di Investigacion di Korps Politie Aruba.

Cu e investigacion aki, Mattheeuw ta haci un contribucion balioso na e discusion tocante e uzo di recurso digital den casonan di moralidad sensitivo y e proteccion di menornan.

Un frase di Fahrina Mattheeuw:

“Mi curso di estudio como studiante part-time tabata intensivo, pero tambe di hopi balor. Combinando un trabou di polis full-time cu mi estudio, ta exigi hopi planificacion, perseverancia y disciplina. Danki na e guia experto di Ruth Bonnevalle, mi a logra di cumpli cu exito e reto aki”.

Na nomber di e Facultad di Ley: pabien cu e bunita resultado aki!

Fahrina Mattheeuw behaalt master Arubaans Recht aan de Universiteit van Aruba

Op 18 september 2025 is Fahrina Mattheeuw afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba. Haar scriptie, getiteld “Een onderzoek naar digitale opsporing tijdens zedenonderzoeken met betrekking tot ontuchtige handelingen jegens minderjarigen onder 16 jaar”, behandelt een actueel en maatschappelijk zeer relevant thema.

De scriptie werd begeleid door mr. dr. Ruth Bonnevalle, wetenschappelijk hoofddocent straf- en strafprocesrecht (FdR, UA) en voorzitter van de afstudeercommissie. De commissie bestond verder uit mr. drs. Michella van Loon, wetenschappelijk medewerker Strafrecht, en de heer Elvin Zara, Algemeen Coördinator Recherche Tactiek bij het Korps Politie Aruba.

Met dit onderzoek levert Mattheeuw een waardevolle bijdrage aan de discussie over de inzet van digitale opsporingsmiddelen in gevoelige zedenzaken en het beschermen van minderjarigen.

Quote van Fahrina Mattheeuw:

“Mijn studietraject als deeltijdstudent was intensief, maar ook ontzettend waardevol. Het combineren van een fulltime baan bij de politie met mijn studie vroeg veel planning, doorzettingsvermogen en discipline. Dankzij de deskundige begeleiding van Ruth Bonnevalle is het mij gelukt deze uitdaging succesvol af te ronden.”

Namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: pabien met dit mooie resultaat!