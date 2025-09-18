Piscadornan local mes ta purba trese droga aden y ta ser captura

Diahuebs madruga, e Centro di Operacionnan Maritimo di Guarda Costa a observa un boto sospechoso cu tabata nabega for di zuid pa Klein Curaçao. Inmediatamente a informa e Punto di Apoyo na Curaçao y a despacha un unidad di Metal Shark, cu a sali cu urgencia pa verifica e boto aki. Tambe un helicoptero di Guarda Costa pa investiga e situacion for di halto. Na momento cu a yega cerca di e boto, a nota cu aki tabata trata di un boto di piscado local. E ekipo di Guarda Costa a dicidi acompaña e boto hunto cu e dos ocupantenan pa e base di Guarda Costa na Parera pa un inspeccion exhaustivo. Durante e revision, realisa den colaboracion cu Aduana y cu e apoyo di un cacho di aduana, a bin encontra cu un gran cantidad di paki. Ta trata di aproximadamente 230 kilo di cocaina. E dos sospechosonan y e droga confisca a ser entrega na polis pa e investigacion sigui. E droga confisca a ser destrui.